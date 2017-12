Diário de Loterias do Pi – Notícias e Resultados!

Confira no site Diário de Loterias do Pi as principais notícias e os resultados de loterias do Brasil.

Você terá acesso aos resultados de loterias como Mega Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania, Timemania e Dupla Sena. Sempre que sair os números sorteados, vamos atualizar nossas páginas com as informações das dezenas e também a faixa de premiação do sorteio.

Além dos resultados, você também terá acesso aos artigos com informações sobre onde saíram os principais prêmios das Loterias.

Resultados de Loterias

Os principais resultados das loterias que o site vai escrever são:

Lotofácil: loteria que permite o apostador marcar de 15 a 18 números entre 25 dezenas disponíveis no volante. O apostador ganha prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 e 15 pontos. Veja mais sobre os resultados da lotofácil.

Mega Sena: loteria que permite o apostador marcar 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 números entre 60 dezenas disponíveis no volante. O apostador ganha prêmios se acertar 04, 05 e 06 pontos. Veja mais sobre os resultados da mega sena.

Lotomania: loteria que permite o apostador marcar 50 números entre 100 dezenas disponíveis no volante. O apostador ganha prêmios se acertar 0, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 pontos. Nessa loteria também existe a Aposta Espelho, onde o sistema marca em outro jogo os 50 números que você não marcou no primeiro jogo.

Quina: loteria que permite o apostador marcar 05, 06, 07, 09, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 números entre 80 dezenas disponíveis no volante. O apostador ganha prêmios se acertar 02, 03, 04 e 05 pontos. Veja mais resultados da Quina.

Dupla Sena: loteria que permite o apostador marcar 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 números entre 50 dezenas disponíveis no volante. São duas chances de ganhar, já que existem dois sorteios na Dupla Sena. O apostador ganha se acertar 03, 04, 05 e 06 pontos.

Timemania: loteria que permite o apostador marcar 10 números entre os 80 disponíveis no volante. Você também escolhe um time do coração. O apostador ganha prêmios se acertar 03, 04, 05, 06 e 07 pontos e também ganha se acertar o time do coração.

Essas são as loterias na qual você vai encontrar informações no nosso site.

Obs: você pode sempre conferir os resultados de loterias no site da CEF ou ir até as Casas Lotéricas para conferência dos bilhetes.